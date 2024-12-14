Стк-гранд, компания
город: Мытищи
Район: Мытищи городской округ
Адрес: Осташковское шоссе, вл1Б ст36а/5
Индекс: 141014.0
Телефон: +7 (495) 728‒34‒71
Мобильный Телефон: +7‒926‒454‒99‒63
Сайт: http://krov1.ru
вид деятельности: Городские автогрузоперевозки, Кровельные материалы, Междугородные автогрузоперевозки, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду