СТК, официальный дилер Технониколь, ISOVER, SHINGLAS, KNAUF, URSA
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Глинки, 1Б/3
Индекс: 660031.0
Телефон: +7 (391) 989‒10‒60
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.sibteplokomplekt.ru
вид деятельности: Керамогранит, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт