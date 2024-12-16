Стк-Строй, кровельно-фасадная компания

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Зелёный Лог, 19

Индекс: 455008.0

Телефон: +7 (3519) 43‒14‒42

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.stk-stroy.net

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк