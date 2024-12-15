Стк-Строй, кровельно-фасадная компания

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Западное шоссе, 393

Индекс: 455000.0

Телефон: +7 (3519) 49‒14‒43

Мобильный Телефон: +7‒968‒119‒21‒55

Сайт: http://www.stk-stroy.net

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк