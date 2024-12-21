Стк-Строй, склад
город: Магнитогорск
Район: Магнитогорский городской округ
Адрес: Международная, 69
Индекс: 455048.0
Телефон: +7 (3519) 43‒14‒43
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.stk-stroy.net
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк