Stoller, производственная компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Слесарная, 101р/1

Индекс: 400019.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stoller.su

вид деятельности: Межкомнатные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк