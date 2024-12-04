Stoller, производственная компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Слесарная, 101р/1
Индекс: 400019.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stoller.su
вид деятельности: Межкомнатные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк