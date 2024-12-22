Стоун планит, компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: улица Двинская, 10 к3

Индекс: 198035.0

Телефон: +7 (812) 363‒09‒68

Мобильный Телефон: +7‒911‒923‒19‒49

Сайт: http://stoneplanet.ru

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамогранит, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк