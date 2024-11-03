Стояногло призвал граждан Молдовы сохранять спокойствие

Стояногло призвал граждан Молдовы сохранять спокойствие

4 ноября кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итога выборов, сообщает Zakon.kz.

Обращение к жителям он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр», – говорится в обращении.

Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия – это прежде всего зрелость перед результатом». Политик также поблагодарил граждан за отданные голоса во втором туре выборов.

Александр Стояногло – бывший генпрокурор, уволенный режимом Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной Партии социалистов.

Во втором туре голосования президентских выборов он участвовал наряду с действующей главой государства Майей Санду.

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