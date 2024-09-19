Страусы сбежали с фермы и напали на людей в Британии

Страусы сбежали с фермы и напали на людей в Британии

Страусы сбежали с фермы и напали на людей в Британии

В британском графстве Саффолк два страуса эму сбежали с фермы и атаковали прохожих на улице, среди которых оказались подростки, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Star, птицы вели себя агрессивно. Местным властям пришлось перекрывать дорожное движение на нескольких улицах в центре города, страусы также атаковали двух подростков.

Отмечается, что детям удалось укрыться в безопасном месте. Предположительно, птицы сбежали от владельца фермы, который держит страусов в качестве домашних любимцев.

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