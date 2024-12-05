Стрела, торговая компания

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: улица Золотая Рыбка, 1Б ст12

Индекс: 353960.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒988‒323‒01‒75

Сайт: http://jivo.chat/2hhLD0BUS1

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк