Стрела, торговая компания
город: Новороссийск
Район: Новороссийск городской округ
Адрес: улица Золотая Рыбка, 1Б ст12
Индекс: 353960.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒988‒323‒01‒75
Сайт: http://jivo.chat/2hhLD0BUS1
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк