Стрельба в американской школе: подозреваемого задержали

Стрельба в американской школе: подозреваемого задержали

Стрельба в американской школе: подозреваемого задержали

Офис шерифа округа Бэрроу заявил о том, что задержан подозреваемый в стрельбе в средней школе Апалачи в штате Джорджия, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала CNN, в результате нападения пострадали несколько человек.

«Однако подробности о количестве раненых или их состоянии на данный момент недоступны», – говорится в сообщении.

Также журналисты связались с источником в одной из местных больниц. Он рассказал, что сейчас в медицинские учреждения продолжают поступать пациенты с огнестрельными ранениями.

Отмечается, что людей с травмами транспортируют в госпитали при помощи вертолетов.

4 сентября стало известно, что как минимум два человека пострадали во время стрельбы в средней школе Апалачи в американском штате Джорджия. Предполагалось, что несколько человек с автоматическими винтовками типа AR-15 ворвались в учебное учреждение.

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