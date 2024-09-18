Стрельба в офисе Wildberries: Следственный комитет РФ сделал заявление

По данным следствия, в результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека от полученных ранений скончались, сообщает Zakon.kz.

Возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве.

Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения, заявили в СК.

По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело.

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сегодня, 18 сентября 2024 года, рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько человек были ранены. Позже стало известно о двух погибших.

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.

17 августа Татьяна Бакальчук раскрыла причину развода с мужем. По ее словам, причиной развала семьи стали «эмоциональные качели и абьюзивное поведение».