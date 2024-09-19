Стрельба в офисе Wildberries: задержан Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и владелец 1% компании, задержан силовыми структурами, сообщает Zakon.kz.

Об этом РБК 19 сентября сообщил представитель бизнесмена. Он уточнил, что Бакальчуку предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Задержание было проведено утром, около 7:30. Владислав Бакальчук находится под стражей на 48 часов.

Адвокаты Бакальчука назвали его задержание «беспрецедентным нарушением прав» и заявили, что обвинения в убийстве являются «абсурдными». Представитель защиты подчеркнул, что бизнесмен заранее уведомил правоохранительные органы о своем намерении явиться в сопровождении адвокатов.

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук 18 сентября 2024 года рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько человек были ранены. Позже стало известно о двух погибших и семи пострадавших. Позже она записала видеообращение к супругу в связи со стрельбой со словами «Как ты будешь смотреть в глаза детям?».

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.