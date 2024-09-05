Стрельба в школе Апалачи в США: что известно к этому моменту

Стрельба в школе Апалачи в США: что известно к этому моменту

Стрельба в школе Апалачи в США: что известно к этому моменту

4 сентября стало известно, что как минимум два человека пострадали во время стрельбы в средней школе Апалачи в американском штате Джорджия, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ, предполагается, что несколько человек с автоматическими винтовками типа AR-15 ворвались в учебное учреждение.

На месте дежурят медики, привлечен вертолет. Информации о погибших пока нет.

Отметим, что здание окружено, учеников выводят. По словам руководства школы, в заведении введен режим строгой изоляции.

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