Стрельба в торговом центре шокировала жителей небольшого города в Швеции

Стрельба в торговом центре шокировала жителей небольшого города в Швеции

Стрельба в торговом центре шокировала жителей небольшого города в Швеции

6 октября в торговом центре Kungsmässan в шведском городе Кунгсбакка произошла стрельба, во время которой был ранен один человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала SVT, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции уже взяли подозреваемого под стражу.

Отметим, что о состоянии пострадавшего не сообщается. 

Иностранные СМИ пишут, что подозреваемый был в маске. Свидетели утверждают, что он выстрелил всего пять или шесть раз.

В данное время около торгового центра находится большое количество полицейских машин. Кроме того, известно, что стражи порядка эвакуировали из комплекса всех его сотрудников и посетителей.

youcanchoose

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров

Ученые прогнозируют сильное изменение климата к концу века

Ученые прогнозируют сильное изменение климата к концу века

Марк Цукерберг создал для жены уникальный минивэн

Марк Цукерберг создал для жены уникальный минивэн

Илон Маск предрек конец США

Илон Маск предрек конец США

Мадонна о смерти брата: Я сделала все возможное, чтобы сохранить ему жизнь

Мадонна о смерти брата: Я сделала все возможное, чтобы сохранить ему жизнь

Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х

Илон Маск сменил аватарку в соцсети Х

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.