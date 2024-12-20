Стрелец, магазин строительных материалов

город: Петропавловск-Камчатский

Район: Петропавловск-Камчатский городской округ

Адрес: Ватутина, 1/7

Индекс: 683024.0

Телефон: +7 (4152) 23‒03‒23

Мобильный Телефон: +7‒924‒585‒30‒26

Сайт: http://taplink.cc/strelets

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Снаряжение для туризма и отдыха, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк