Строим дом, торгово-производственная компания

город: Калуга

Район: Калуга городской округ

Адрес: Грабцевское шоссе, 35в/1

Индекс: 248009.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒595‒01‒18

Сайт: http://www.tpkstroimdom.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Изготовление рекламных конструкций, Кованые изделия, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Материалы для наружной рекламы, Металлическая / жестяная тара, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нетканные материалы / Технические ткани, Огнезащитная обработка, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Систе

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком