Строим дом, торгово-производственная компания

город: Калуга

Район: Калуга городской округ

Адрес: Грабцевское шоссе, 35в/1

Индекс: 248009.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒595‒01‒18

Сайт: http://www.tpkstroimdom.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Изготовление рекламных конструкций, Кованые изделия, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Материалы для наружной рекламы, Металлическая / жестяная тара, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нетканные материалы / Технические ткани, Огнезащитная обработка, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Систе

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

youcanchoose

Новострой, строительный магазин

Зеленый забор, строительная компания

Стройфикс, склад строительных материалов

Магазин профилей

Стандартстрой, офис

Бастэт, оптовый отдел

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.