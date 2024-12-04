Строим дом, торгово-строительная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Гостевая, 3
Индекс: 454902.0
Телефон: +7 (351) 277‒78‒08
Мобильный Телефон: +7‒919‒120‒70‒12
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк