Строим Вместе, торговая компания

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: проспект Шахтёров, 12а

Индекс: 654084.0

Телефон: +7 (3843) 799‒609

Мобильный Телефон: +7‒908‒949‒03‒33

Сайт: http://stroim42.pulscen.ru

вид деятельности: Входные двери, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты