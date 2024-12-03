Строитель-3, компания по продаже строительных материалов

город: Новочеркасск

Район: Новочеркасск городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒938‒143‒40‒58

Сайт: nan

вид деятельности: Абразивный инструмент, Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду