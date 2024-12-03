Строительно-торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Индустриальный проспект, 44 к2
Индекс: 195248.0
Телефон: +7 (812) 984‒10‒89
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://rooftile-spb.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк