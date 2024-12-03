Строительно-торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Индустриальный проспект, 44 к2

Индекс: 195248.0

Телефон: +7 (812) 984‒10‒89

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://rooftile-spb.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк