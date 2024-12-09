Строительные системы, компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: шоссе Революции, 69 лит В

Индекс: 195279.0

Телефон: +7 (812) 642‒79‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ssist.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт