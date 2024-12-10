Строительные системы, торговая компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: улица Баррикад, 51/4

Индекс: 664019.0

Телефон: +7 (3952) 9‒777‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroisystems.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду