Строительные системы, торговый дом

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Грузовая, 3а к1

Индекс: 650021.0

Телефон: +7 (3842) 67‒46‒83

Мобильный Телефон: +7‒923‒517‒67‒82

Сайт: http://tdss42.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк