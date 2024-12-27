Строительные Технологии
город: Петропавловск-Камчатский
Район: Петропавловск-Камчатский городской округ
Адрес: Вулканная улица, 29а
Индекс: 683023.0
Телефон: +7 (4152) 305‒330
Мобильный Телефон: +7‒914‒027‒30‒30
Сайт: http://ct-dv.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк