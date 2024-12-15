Строительный дискаунтер

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Садовая, 10

Индекс: 622013.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒181‒20‒53

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт

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