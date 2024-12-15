Строительный дискаунтер
город: Нижний Тагил
Район: Нижний Тагил городской округ
Адрес: Садовая, 10
Индекс: 622013.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒181‒20‒53
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт