Строительный двор, магазин строительных и отделочных материалов
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Щербакова, 172 ст12
Индекс: 625059.0
Телефон: 8‒800‒333‒55‒77
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://sdvor.com
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Проектирование инженерных систем, Прокат оборудования / инструментов, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:03
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк