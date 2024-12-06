Строительный двор, магазин строительных и отделочных материалов

город: Заводоуковск

Район: Заводоуковский городской округ

Адрес: Ворошилова, 26а

Индекс: 627143.0

Телефон: 8‒800‒333‒55‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sdvor.com

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Проектирование инженерных систем, Прокат оборудования / инструментов, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:03

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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