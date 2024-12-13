Строительный мир, компания

город: Владимир

Район: Владимир городской округ

Адрес: Пугачёва, 9

Индекс: 600022.0

Телефон: +7 (4922) 77‒79‒89

Мобильный Телефон: +7‒906‒616‒40‒99

Сайт: nan

вид деятельности: Бетон / Раствор, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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