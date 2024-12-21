Строительный Мир, торгово-строительная компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Сталелитейная, 14

Индекс: nan

Телефон: +7 (4832) 42‒02‒83

Мобильный Телефон: +7‒953‒278‒87‒27

Сайт: http://stm-32.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду