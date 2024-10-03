Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

Большинство жителей Швейцарии поддерживают строительство новых АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание «Атомная энергия 2.0», соцопрос, проведенный 19-22 сентября с участием 19 552 человек, показал, что большинство граждан Швейцарии выступают:

за строительство новых атомных электростанций;

за отмену существующего запрета на строительство новых АЭС.

Поводом для проведения опроса стало то, что в конце августа правительство Швейцарии объявило, что будет добиваться отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, действующего с 1 января 2018 года. Федеральный департамент энергетики и коммуникаций представит поправку к Закону о ядерной энергии до конца 2024 года.

Сами же консультации продлятся до конца марта 2025 года. После чего соответствующие поправки внесут на рассмотрение в парламент.

Сейчас в Швейцарии на трех площадках работают четыре энергоблока АЭС. В общей сложности они обеспечивают около трети производства электроэнергии в стране.

Самая современная из швейцарских АЭС – Лейбштадт, фото: atomic-energy

«Для швейцарских АЭС не установлено фиксированного срока завершения эксплуатации, поэтому они могут продолжать эксплуатироваться, в случае если очередная плановая инспекция подтвердит их безопасность», – говорится в публикации.

А 30 сентября в Британии закрылась последняя в стране угольная электростанция.