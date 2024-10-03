Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

Большинство жителей Швейцарии поддерживают строительство новых АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание «Атомная энергия 2.0», соцопрос, проведенный 19-22 сентября с участием 19 552 человек, показал, что большинство граждан Швейцарии выступают:

  • за строительство новых атомных электростанций;
  • за отмену существующего запрета на строительство новых АЭС.

Поводом для проведения опроса стало то, что в конце августа правительство Швейцарии объявило, что будет добиваться отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, действующего с 1 января 2018 года. Федеральный департамент энергетики и коммуникаций представит поправку к Закону о ядерной энергии до конца 2024 года.

Сами же консультации продлятся до конца марта 2025 года. После чего соответствующие поправки внесут на рассмотрение в парламент.

Сейчас в Швейцарии на трех площадках работают четыре энергоблока АЭС. В общей сложности они обеспечивают около трети производства электроэнергии в стране.

Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии

Самая современная из швейцарских АЭС – Лейбштадт, фото: atomic-energy

«Для швейцарских АЭС не установлено фиксированного срока завершения эксплуатации, поэтому они могут продолжать эксплуатироваться, в случае если очередная плановая инспекция подтвердит их безопасность», – говорится в публикации.

А 30 сентября в Британии закрылась последняя в стране угольная электростанция.

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