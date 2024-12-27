Строй-68, компания

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Советская улица, 191а лит А

Индекс: 392000.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒515‒69‒68

Сайт: http://stroy-68.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Вывоз мусора, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Металлоизделия, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты