Строй-Альянс
город: Ярославль
Район: Ярославль городской округ
Адрес: проспект Фрунзе, 28 к1
Индекс: 150030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒022‒88‒07
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:30, Вт: с 08:00 до 19:30, Ср: с 08:00 до 19:30, Чт: с 08:00 до 19:30, Пт: с 08:00 до 19:30, Сб: с 08:00 до 19:30, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк