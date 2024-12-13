Строй-Альянс

город: Ярославль

Район: Ярославль городской округ

Адрес: проспект Фрунзе, 28 к1

Индекс: 150030.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒022‒88‒07

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:30, Вт: с 08:00 до 19:30, Ср: с 08:00 до 19:30, Чт: с 08:00 до 19:30, Пт: с 08:00 до 19:30, Сб: с 08:00 до 19:30, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк