Строй дом 40, магазин

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: улица Кабицынская, 6а

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 08:30 до 18:00, Вс: с 08:30 до 16:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк