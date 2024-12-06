Строй Дом, магазин

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Рыбинская, 25/1 лит Н

Индекс: 414041.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒937‒133‒33‒66

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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