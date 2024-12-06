Строй Дом, магазин
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Рыбинская, 25/1 лит Н
Индекс: 414041.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒937‒133‒33‒66
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт