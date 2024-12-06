Строй двор, компания

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Адмирала Нахимова, 269а

Индекс: 414019.0

Телефон: +7 (8512) 99‒95‒15

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroitelnyj-magazin-ulitsa-admirala-nahimova.clients.site

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строите

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк