Строй-Экспресс, производственно-торговая компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Академика Зелинского улица, 12

Индекс: 400006.0

Телефон: +7 (8442) 97‒97‒24

Мобильный Телефон: +7‒995‒406‒27‒48

Сайт: http://st-express34.com

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Объёмные надписи и фигуры, Строительные материалы, Сценические декорации / Бутафория, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 15:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк