Строй-инфо, торгово-монтажная компания

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Железнодорожная, 12

Индекс: 236039.0

Телефон: +7 (4012) 37‒58‒40

Мобильный Телефон: +7‒911‒454‒42‒45

Сайт: http://stroyinfo.vsite.pro/

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк