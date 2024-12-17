Строй-инфо, торгово-монтажная компания
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Железнодорожная, 12
Индекс: 236039.0
Телефон: +7 (4012) 37‒58‒40
Мобильный Телефон: +7‒911‒454‒42‒45
Сайт: http://stroyinfo.vsite.pro/
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк