Строй-Крафт, строительно-монтажная компания
город: Барнаул
Район: Барнаул городской округ
Адрес: Павловский тракт, 297
Индекс: 656067.0
Телефон: +7 (3852) 69‒33‒73
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--80ardojdcigt.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк