Строй-Крафт, строительно-монтажная компания

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: Павловский тракт, 297

Индекс: 656067.0

Телефон: +7 (3852) 69‒33‒73

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80ardojdcigt.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк