СТРОЙ-КРЕП, оптовая компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Центральная, 7
Индекс: 644114.0
Телефон: +7 (3812) 294‒535
Мобильный Телефон: +7‒953‒390‒08‒43
Сайт: http://sk-55.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк