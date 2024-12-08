СТРОЙ-КРЕП, оптовая компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Центральная, 7

Индекс: 644114.0

Телефон: +7 (3812) 294‒535

Мобильный Телефон: +7‒953‒390‒08‒43

Сайт: http://sk-55.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк