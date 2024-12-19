Строй лига, торговая компания

город: х. Красная Поляна

Район: Армавир городской округ

Адрес: Баррикадная, 77а

Индекс: 352947.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒973‒97‒37

Сайт: http://stroiliga.ru

вид деятельности: Кирпич, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду