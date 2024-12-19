Строй лига, торговая компания
город: х. Красная Поляна
Район: Армавир городской округ
Адрес: Баррикадная, 77а
Индекс: 352947.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒973‒97‒37
Сайт: http://stroiliga.ru
вид деятельности: Кирпич, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду