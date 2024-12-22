Строй Маркет Плюс, оптовая компания

город: Аксай

Район: Аксайский район

Адрес: Новочеркасское шоссе, 6

Индекс: 346720.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒951‒844‒44‒00

Сайт: http://stroy-market-plyus.pulscen.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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