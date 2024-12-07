Строй маркет, торговая база стройматериалов

город: Махачкала

Район: Махачкала городской округ

Адрес: улица Плешакова, 11

Индекс: 367020.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒986‒17‒25

Сайт: http://stroymarketrd.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 11:30, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты