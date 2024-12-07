Строй маркет, торговая база стройматериалов
город: Махачкала
Район: Махачкала городской округ
Адрес: улица Плешакова, 11
Индекс: 367020.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒986‒17‒25
Сайт: http://stroymarketrd.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 11:30, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты