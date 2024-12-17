Строй маркет

город: пос. Пригородный

Район: Сосновский район

Адрес: Ласковая улица, 2а/5

Индекс: 456506.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒897‒55‒81

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Изделия из стеклопластика, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Печи / камины для помещений, Строительные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты

youcanchoose

Стройдом, торгово-строительная компания

DomMoy, интернет-магазин

Краевое снабжение, торговая компания

Сосна, магазин пиломатериалов

База строительных материалов

Внутри и снаружи, магазин строительных и отделочных материалов

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.