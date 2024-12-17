Строй маркет
город: пос. Пригородный
Район: Сосновский район
Адрес: Ласковая улица, 2а/5
Индекс: 456506.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒897‒55‒81
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Изделия из стеклопластика, Кованые изделия, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Печи / камины для помещений, Строительные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты