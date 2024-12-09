Строй-Мастер, магазин строительных и отделочных материалов

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Льва Толстого, 48Б

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 6‒13‒73

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду