Строй-Мастер, магазин строительных и отделочных материалов
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Льва Толстого, 48Б
Индекс: nan
Телефон: +7 (83147) 6‒13‒73
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электроустановочная продукция
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду