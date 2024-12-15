Строй-опт, торговая компания

город: Владимир

Район: Владимир городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒915‒763‒20‒98

Сайт: http://xn—-rtbnaabbifjlf.xn--p1ai

вид деятельности: Керамогранит, Кирпич, Погонажные изделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт