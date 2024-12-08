Строй-Плюс, фирма
город: Грозный
Район: Грозный городской округ
Адрес: Петропавловское шоссе, 24Б
Индекс: 364014.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒004‒00‒22
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 15:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты