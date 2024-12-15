Строй-профиль, производственно-строительная компания

город: д. Новое Девяткино

Район: Всеволожский муниципальный район

Адрес: 1-й проезд, 9в

Индекс: 188673.0

Телефон: +7 (812) 965‒67‒56

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.spksp.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк