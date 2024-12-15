Строй-профиль, производственно-строительная компания
город: д. Новое Девяткино
Район: Всеволожский муниципальный район
Адрес: 1-й проезд, 9в
Индекс: 188673.0
Телефон: +7 (812) 965‒67‒56
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.spksp.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк