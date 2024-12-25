Строй-шопинг, магазин

город: Сергиев Посад

Район: Сергиево-Посадский городской округ

Адрес: улица Дружбы, 5в

Индекс: 141303.0

Телефон: +7 (496) 551‒05‒65

Мобильный Телефон: +7‒977‒942‒46‒68

Сайт: http://xn--c1ajcrcbheik3e.xn--p1ai

вид деятельности: Входные двери, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Подвесные потолки, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт