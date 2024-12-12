Строй Сити, магазин

город: Владикавказ

Район: Владикавказ городской округ

Адрес: улица Пушкинская, 67

Индекс: nan

Телефон: +7 (8672) 54‒55‒05

Мобильный Телефон: +7‒928‒481‒22‒23

Сайт: http://strojsiti-alaniya.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Кирпич, Кровельные материалы, Печи / камины для помещений, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк